Карбон, алькантара и инновационная аэродинамика: представлен самый дешевый Bugatti (фото)

Представлен новый велосипед Bugatti Factor ONE. Он изготовлен из карбона и отличается инновационной аэродинамикой.

Новый Bugatti Factor ONE дебютировал в Шанхае и будет выпущен лимитированной серией из 250 единиц. Его подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Велосипед изготовили из карбона Фото: Bugatti

Велосипед Bugatti разработали совместно с британской компанией Factor Bikes. Шоссейную модель старались сделать максимально приближенной к гоночным и трековым велосипедам, которые выступают в соревнованиях.

Важно

Новый Bugatti Factor ONE практически полностью изготовлен из карбона. Даже колеса произведены из углеволокна: пара весит всего 1298 грамм. Карбоновыми являются и дисковые тормоза велосипеда.

Аэродинамику передней вилки оптимизировали Фото: Bugatti

В Bugatti оптимизировали аэродинамику велосипеда, причем поработали не только над рамой, но и над вилкой. Factor ONE покрасили в традиционный голубой цвет Bugatti, а седло обшили алькантарой. Комплектация включает небольшой дисплей.

Відео дня

Седло обшили алькантарой Фото: Bugatti

Цена Bugatti Factor ONE пока не разглашается, однако известно, что предыдущий велосипед марки продавался за 39 тыс. долларов. Впрочем, в любом случае это будет самый дешевый Bugatti на рынке.

Кстати, недавно возродили знаменитый суперкар Bugatti Veyron. Его мощность возросла до 1600 сил.

