Карбон, алькантара та інноваційна аеродинаміка: представлено найдешевший Bugatti (фото)

Презентовано новий велосипед Bugatti Factor ONE. Він виготовлений із карбону та вирізняється інноваційною аеродинамікою.

Новий Bugatti Factor ONE дебютував у Шанхаї та буде випущений лімітованою серією із 250 одиниць. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.

Велосипед виготовили з карбону Фото: Bugatti

Велосипед Bugatti розробили спільно з британською компанією Factor Bikes. Шосейну модель намагалися зробити максимально наближеною до гоночних і трекових велосипедів, які виступають у змаганнях.

Новий Bugatti Factor ONE практично повністю виготовлений з карбону. Навіть колеса вироблені з вуглеволокна: пара важить усього 1298 грам. Карбоновими є і дискові гальма велосипеда.

Аеродинаміку передньої вилки оптимізували Фото: Bugatti

У Bugatti оптимізували аеродинаміку велосипеда, причому попрацювали не лише над рамою, а й над вилкою. Factor ONE пофарбували у традиційний блакитний колір Bugatti, а сідло обшили алькантарою. Комплектація включає невеликий дисплей.

Сідло обшили алькантарою Фото: Bugatti

Ціна Bugatti Factor ONE поки не розголошується, проте відомо, що попередній велосипед марки продавали за 39 тис. доларів. Утім, у будь-якому випадку це буде найдешевший Bugatti на ринку.

