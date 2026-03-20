Настоящий раритет: старый 36-летний Mercedes 190 оценили в $400 000 (фото)

В Монако на аукционе будут продавать седан Mercedes 190 1990 года. За автомобиль планируют получить до 400 000 долларов.

Этот Mercedes 190 E не является капсулой времени — его пробег составляет 80 тыс. км. На торги выставили редкую заряженную версию модели Evolution II. О ней рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто получило обвес и огромное антикрыло Фото: RM Sotheby's

Выпустили всего 502 седана Mercedes 190 E 2,5-16 Evolution II. Это серийная версия гоночного авто из немецкого кузовного чемпионата DTM.

Mercedes 190 Evolution оснащен 2,5-литровой 235-сильной четверкой от компании Cosworth, которая создает двигатели для "Формулы-1". С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: RM Sotheby's

Mercedes 190 Evo II получил спортивную подвеску и увеличенные тормоза. Отличить его можно по массивному обвесу и большому заднему антикрылу, а в салоне установлены спортивные руль и сиденья.

2,5-литровый 235-сильный двигатель разработали специалисты Cosworth Фото: RM Sotheby's

Конкретно это авто приобрели в 1990 году в Швейцарии, а затем хранили в коллекции в Германии. Оно оснащено люком, кожаным салоном, кондиционером, электроприводом и подогревом сидений.

