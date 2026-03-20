Справжній раритет: старий 36-річний Mercedes 190 оцінили в $400 000 (фото)

У Монако на аукціоні продаватимуть седан Mercedes 190 1990 року. За автомобіль планують отримати до 400 000 доларів.

Цей Mercedes 190 E не є капсулою часу — його пробіг становить 80 тис. км. На торги виставили рідкісну заряджену версію моделі Evolution II. Про неї розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Авто отримало обвіс і величезне антикрило Фото: RM Sotheby's

Випустили усього 502 седани Mercedes 190 E 2,5-16 Evolution II. Це серійна версія гоночного авто з німецького кузовного чемпіонату DTM.

Mercedes 190 Evolution оснащений 2,5-літровою 235-сильною четвіркою від компанії Cosworth, яка створює двигуни для "Формули-1". Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,1 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.

У салоні встановлено спортивні кермо та крісла Фото: RM Sotheby's

Mercedes 190 Evo II отримав спортивну підвіску та збільшені гальма. Відрізнити його можна за масивним обвісом і великим заднім антикрилом, а в салоні встановлені спортивні кермо та сидіння.

2,5-літровий 235-сильний двигун розробили спеціалісти Cosworth Фото: RM Sotheby's

Конкретно це авто придбали у 1990 році в Швейцарії, а потім зберігали у колекції в Німеччині. Воно оснащене люком, шкіряним салоном, кондиціонером, електроприводом і підігрівом сидінь.

