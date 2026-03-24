На продажу выставили самый редкий и экстравагантный Subaru (фото)

В США выставили на аукцион нестандартный седан Subaru Impreza 2000 года. Авто отличается оригинальным дизайном и оснащено мощным турбомотором.

Этот Subaru Impreza S201 STI — редкая лимитированная версия модели первого поколения. Выпустили всего 300 таких авто. Подробности оригинального Subaru Impreza раскрыли на сайте аукциона Cars and Bids.

Авто получило экстравагантный обвес и гигантское антикрыло

S201 STI — прощальная версия Subaru Impreza первого поколения исключительно для внутреннего японского рынка. Это наиболее редкая модель японской марки.

Subaru Impreza S201 STI получил 2,0-литровый оппозитный турбодвигатель мощностью 300 л. с. Полный привод дополнили новыми самоблокирующимися дифференциалами спереди и сзади, а также перенастроенную подвеску.

В салоне установили руль Momo

Дизайн Subaru Impreza STI стал экстравагантнее благодаря оригинальным массивным бамперам, обвесу и огромному антикрылу. Кроме того, установили новый капот с воздухозаборником и 16-дюймовые диски RAYS. В салоне установили спортивный руль Momo и ковшеобразные сиденья.

Авто получило ковшеобразные сиденья

Конкретно этот седан Subaru Impreza S201 STI — 20-й в серии. В 2025 году его завезли в США из Японии. Пробег авто составляет 159 600 км, однако оно неплохо сохранилось.

