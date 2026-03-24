На продаж виставили найбільш рідкісний та екстравагантний Subaru (фото)

Subaru Impreza S201 STI
Subaru Impreza S201 STI — рідкісна лімітована версія седана | Фото: Cars and Bids

У США виставили на аукціон нестандартний седан Subaru Impreza 2000 року. Авто вирізняється оригінальним дизайном і оснащене потужним турбомотором.

Цей Subaru Impreza S201 STI — рідкісна лімітована версія моделі першого покоління. Випустили всього 300 таких авто. Подробиці оригінального Subaru Impreza розкрили на сайті аукціону Cars and Bids.

Авто отримало екстравагантний обвіс та гігантське антикрило
S201 STI — прощальна версія Subaru Impreza першого покоління виключно для внутрішнього японського ринку. Це найбільш рідкісна модель японської марки.

Subaru Impreza S201 STI отримав 2,0-літровий опозитний турбодвигун потужністю 300 к. с. Повний привід доповнили новими самоблокувальними диференціалами спереду та ззаду, а також переналаштовану підвіску.

У салоні встановили кермо Momo
Дизайн Subaru Impreza STI став екстравагантнішим завдяки оригінальним масивним бамперам, обвісу і величезному антикрилу. Крім того, встановили новий капот із повітрозабірником та 16-дюймові диски RAYS. У салоні встановили спортивне кермо Momo та ковшеподібні сидіння.

Авто отримало ковшеподібні сидіння
Конкретно цей седан Subaru Impreza S201 STI — 20-й у серії. У 2025 році його завезли до США з Японії. Пробіг авто становить 159 600 км, проте воно непогано збереглося.

Між іншим, на аукціон виставили рідкісний заряджений Mercedes 190 за $400 000.

Також Фокус розповідав про рідкісну "Волгу" для КДБ із V8 та автоматичною КПП.