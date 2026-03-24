На продаж виставили найбільш рідкісний та екстравагантний Subaru (фото)

У США виставили на аукціон нестандартний седан Subaru Impreza 2000 року. Авто вирізняється оригінальним дизайном і оснащене потужним турбомотором.

Цей Subaru Impreza S201 STI — рідкісна лімітована версія моделі першого покоління. Випустили всього 300 таких авто. Подробиці оригінального Subaru Impreza розкрили на сайті аукціону Cars and Bids.

Авто отримало екстравагантний обвіс та гігантське антикрило Фото: Cars and Bids

S201 STI — прощальна версія Subaru Impreza першого покоління виключно для внутрішнього японського ринку. Це найбільш рідкісна модель японської марки.

Subaru Impreza S201 STI отримав 2,0-літровий опозитний турбодвигун потужністю 300 к. с. Повний привід доповнили новими самоблокувальними диференціалами спереду та ззаду, а також переналаштовану підвіску.

У салоні встановили кермо Momo Фото: Cars and Bids

Дизайн Subaru Impreza STI став екстравагантнішим завдяки оригінальним масивним бамперам, обвісу і величезному антикрилу. Крім того, встановили новий капот із повітрозабірником та 16-дюймові диски RAYS. У салоні встановили спортивне кермо Momo та ковшеподібні сидіння.

Авто отримало ковшеподібні сидіння Фото: Cars and Bids

Конкретно цей седан Subaru Impreza S201 STI — 20-й у серії. У 2025 році його завезли до США з Японії. Пробіг авто становить 159 600 км, проте воно непогано збереглося.

