Повернення легенди: знаменитий Subaru STI відродять у новому форматі

Subaru планує повернення знаменитої зарядженої моделі STI, проте в абсолютно іншому образі та без опозитної турбочетвірки під капотом.

Новий Subaru STI може стати електромобілем та дебютувати в найближчі два роки. Про це повідомляє британське видання Auto Express.

До 2028 року Subaru збирається вивести на європейський ринок одразу сім нових електрокарів і відомо, що один із них буде іміджевою спортивною моделлю. Саме він і може стати новим STI.

Концепт Subaru Performance-E STI

"Електромобілі знову роблять можливими те, про що ми мріяли, тому ми вбачаємо відродження цього типу синіх автомобілів із жовтою фарбою. Це знову стає можливим", – зазначив генеральний менеджер Subaru в Європі Девід Делло Стрітто, натякаючи на синьо-жовте забарвлення ралійних Subaru STI.

Наразі інформації про новий Subaru STI майже немає. Інсайдер у японській компанії повідомив Auto Express, що розробники концентруватимуться не на запасі ходу електрокара, а на його ходових характеристиках та емоційній складовій. Також відомо, що на відміну від інших електромобілів Subaru, STI розроблятимуть без участі Toyota.

Провісником нової моделі може бути концепт Subaru Performance-E STI, який показали на торішньому автошоу в Токіо. Немає сумніву, що електрокар буде повнопривідним. Наразі найпотужніший електромобіль Subaru з повним приводом— 380-сильний e-Outback, який стартує до сотні за 4,4 с.

