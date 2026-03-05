Возвращение легенды: знаменитый Subaru STI возродят в новом формате

Subaru планирует возвращение знаменитой заряженной модели STI, однако в совершенно другом образе и без оппозитной турбочетверки под капотом.

Новый Subaru STI может стать электромобилем и дебютировать в ближайшие два года. Об этом сообщает британское издание Auto Express.

До 2028 года Subaru собирается вывести на европейский рынок сразу семь новых электрокаров и известно, что один из них будет имиджевой спортивной моделью. Именно он и может стать новым STI.

Концепт Subaru Performance-E STI Фото: Subaru

"Электромобили снова делают возможными то, о чем мы мечтали, поэтому мы видим возрождение этого типа синих автомобилей с желтой краской. Это снова становится возможным", — отметил генеральный менеджер Subaru в Европе Дэвид Делло Стритто, намекая на сине-желтую окраску раллийных Subaru STI.

На данный момент информации о новом Subaru STI почти нет. Инсайдер в японской компании сообщил Auto Express, что разработчики будут концентрироваться не на запасе хода электрокара, а на его ходовых характеристиках и эмоциональной составляющей. Также известно, что в отличие от других электромобилей Subaru, STI будет разрабатываться без участия Toyota.

Предвестником новой модели может быть концепт Subaru Performance-E STI, который показали на прошлогоднем автошоу в Токио. Нет сомнения, что электрокар будет полноприводным. На данный момент самый мощный электромобиль Subaru с полным приводом — 380-сильный e-Outback, который стартует до сотни за 4,4 с.

