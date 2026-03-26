Люксовый собрат Mustang: раритетный спорткар 70-х за $100 000 нашли на свалке (видео)

В США обнаружили заброшенный Mercury Cougar 1970 года в очень редкой заряженной версии Eliminator Boss 302. Коллекционное авто годами ржавело на свалке.

Спорткар Mercury Cougar Eliminator Boss 302 обнаружили в сельской местности штата Массачусетс. О находке рассказал в видео на Youtube-канале блогер Стив Магнанте.

Судя по состоянию Mercury Cougar, на свалке под открытым небом он стоит не одно десятилетие. Его кузов покрылся ржавчиной, а голубая краска почти полностью облезла. Некоторые детали вроде спойлера отсутствуют. Пострадала и внутренняя отделка, и двигатель.

Выпустили всего 469 купе Mercury Cougar Eliminator Boss 302

Впрочем, восстановление авто имеет смысл, ведь это очень редкая модель. Цена Mercury Cougar Boss 302 сейчас составляет не менее 100 000 долларов.

Важно

Выпущено всего 469 купе Mercury Cougar 1970 года в спортивной версии Eliminator Boss 302. Сейчас за ними охотятся коллекционеры.

Відео дня

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: скриншот / YouTube

Mercury Cougar был, по сути, более дорогим премиальным собратом Ford Mustang. Поскольку у Mustang в 1969 году появилась версия Boss 302, то вскоре такой вариант предложили и для Cougar.

Особенность Mercury Cougar Eliminator Boss 302 — 4,9-литровый V8 мощностью 290 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимал 7,6 с, а максимальная скорость превышала 200 км/ч.

