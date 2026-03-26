Люксовый собрат Mustang: раритетный спорткар 70-х за $100 000 нашли на свалке (видео)
В США обнаружили заброшенный Mercury Cougar 1970 года в очень редкой заряженной версии Eliminator Boss 302. Коллекционное авто годами ржавело на свалке.
Спорткар Mercury Cougar Eliminator Boss 302 обнаружили в сельской местности штата Массачусетс. О находке рассказал в видео на Youtube-канале блогер Стив Магнанте.
Судя по состоянию Mercury Cougar, на свалке под открытым небом он стоит не одно десятилетие. Его кузов покрылся ржавчиной, а голубая краска почти полностью облезла. Некоторые детали вроде спойлера отсутствуют. Пострадала и внутренняя отделка, и двигатель.
Впрочем, восстановление авто имеет смысл, ведь это очень редкая модель. Цена Mercury Cougar Boss 302 сейчас составляет не менее 100 000 долларов.
Выпущено всего 469 купе Mercury Cougar 1970 года в спортивной версии Eliminator Boss 302. Сейчас за ними охотятся коллекционеры.
Mercury Cougar был, по сути, более дорогим премиальным собратом Ford Mustang. Поскольку у Mustang в 1969 году появилась версия Boss 302, то вскоре такой вариант предложили и для Cougar.
Особенность Mercury Cougar Eliminator Boss 302 — 4,9-литровый V8 мощностью 290 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимал 7,6 с, а максимальная скорость превышала 200 км/ч.
