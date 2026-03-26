Люксовий побратим Mustang: раритетний спорткар 70-х за $100 000 знайшли на звалищі (відео)

У США виявили занедбаний Mercury Cougar 1970 року в дуже рідкісній зарядженій версії Eliminator Boss 302. Колекційне авто роками іржавіло на звалищі.

Спорткар Mercury Cougar Eliminator Boss 302 виявили у сільській місцевості штату Массачусетс. Про знахідку розповів у відео на Youtube-каналі блогер Стів Магнанте.

Судячи зі стану Mercury Cougar, на звалищі просто неба він стоїть не одне десятиріччя. Його кузов покрився іржею, а блакитна фарба майже повністю облізла. Деякі деталі на кшталт спойлера відсутні. Постраждали і внутрішнє оздоблення, і двигун.

Випустили всього 469 купе Mercury Cougar Eliminator Boss 302

Утім, відновлення авто має сенс, адже це дуже рідкісна модель. Ціна Mercury Cougar Boss 302 зараз становить щонайменше 100 000 доларів.

Фантастична живучість: Dodge 1920-х поїхав після понад 60 років на звалищі (відео)

Стан авто залишає бажати кращого

Mercury Cougar був, по суті, дорожчим преміальним побратимом Ford Mustang. Оскільки в Mustang у 1969 році з’явилася версія Boss 302, то невдовзі такий варіант запропонували і для Cougar.

Особливість Mercury Cougar Eliminator Boss 302 – 4,9-літровий V8 потужністю 290 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займав 7,6 с, а максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціон виставили проривний американський спорткар 70-х у новому стані.

Також ми писали про знаменитий спортивний Ford 30-х повернули у виробництво.