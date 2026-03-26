Люксовий побратим Mustang: раритетний спорткар 70-х за $100 000 знайшли на звалищі (відео)
У США виявили занедбаний Mercury Cougar 1970 року в дуже рідкісній зарядженій версії Eliminator Boss 302. Колекційне авто роками іржавіло на звалищі.
Спорткар Mercury Cougar Eliminator Boss 302 виявили у сільській місцевості штату Массачусетс. Про знахідку розповів у відео на Youtube-каналі блогер Стів Магнанте.
Судячи зі стану Mercury Cougar, на звалищі просто неба він стоїть не одне десятиріччя. Його кузов покрився іржею, а блакитна фарба майже повністю облізла. Деякі деталі на кшталт спойлера відсутні. Постраждали і внутрішнє оздоблення, і двигун.
Утім, відновлення авто має сенс, адже це дуже рідкісна модель. Ціна Mercury Cougar Boss 302 зараз становить щонайменше 100 000 доларів.
Випущено всього 469 купе Mercury Cougar 1970 року у спортивній версії Eliminator Boss 302. Зараз за ними полюють колекціонери.
Mercury Cougar був, по суті, дорожчим преміальним побратимом Ford Mustang. Оскільки в Mustang у 1969 році з’явилася версія Boss 302, то невдовзі такий варіант запропонували і для Cougar.
Особливість Mercury Cougar Eliminator Boss 302 – 4,9-літровий V8 потужністю 290 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займав 7,6 с, а максимальна швидкість перевищувала 200 км/год.
