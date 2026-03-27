Возвращение легенды: Toyota возрождает знаменитый недорогой спорткар (фото)

Купе Toyota Celica вернется на рынок. Возрожденная спортивная модель получит мощный 400-сильный турбомотор и будет полноприводной.

Возрождение купе Toyota Celica ранее официально подтвердили представители японского автопроизводителя. Теперь они раскрыли некоторые подробности будущего проекта британскому изданию Autocar.

Новый спорткар назовут Toyota Celica Sport и он будет полноприводным. Дело в том, что в Toyota готовят купе к возвращению в ралли с 2027 года и его гоночную версию уже заметили во время испытаний.

Спорткар получит 2,0-литровый турбомотор Фото: Autocar

На шпионских фото видно, что раллийный прототип купе Toyota Celica Sport имеет аркообразную крышу, расширенные крылья и огромное антикрыло. Серийная модель, конечно, будет выглядеть более сдержанно.

Кроме того, представители Toyota отметили, что спорткар получит 2,0-литровый турбомотор. Этот двигатель нового поколения позволит вписаться в жесткие эконормы, ведь обладает улучшенной термоэффективностью и повышенным КПД. Его мощность составляет 400 л. с., но с более крупной турбиной можно увеличить ее до 600 сил.

Prado на минималках: доступный Toyota Land Cruiser FJ выходит на рынок (фото, видео)

В Toyota возлагают большие надежды на этот турбомотор. Он вполне может заменить 1,6-литровый двигатель на Toyota GR Corolla и GR Yaris нового поколения.

Напомним, что купе Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 год и всего увидели свет семь поколений модели. Спорткар зарекомендовал себя именно в ралли — выиграл четыре чемпионских титула в личном зачете и два — в кубке конструкторов.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили 14-летний Toyota Land Cruiser 200 в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о возвращении знаменитого спорткара Chevrolet Corvette Gran Sport.