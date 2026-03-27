Повернення легенди: Toyota відроджує знаменитий недорогий спорткар (фото)

Купе Toyota Celica повернеться на ринок. Відроджена спортивна модель отримає потужний 400-сильний турбомотор і буде повнопривідною.

Відродження купе Toyota Celica раніше офіційно підтвердили представники японського автовиробника. Тепер вони розкрили деякі подробиці майбутнього проекту британському виданню Autocar.

Новий спорткар назвуть Toyota Celica Sport і він буде повнопривідним. Річ у тім, що в Toyota готують купе до повернення в ралі з 2027 року і його гоночну версію вже помітили під час випробувань.

Спорткар отримає 2,0-літровий турбомотор

На шпигунських фото видно, що ралійний прототип купе Toyota Celica Sport має аркоподібний дах, розширені крила і величезне антикрило. Серійна модель, звісно, матиме стриманіший вигляд.

Крім того, представники Toyota зазначили, що спорткар отримає 2,0-літровий турбомотор. Цей двигун нового покоління дасть змогу вписатися в жорсткі еконорми, адже має поліпшену термоефективність і підвищений ККД. Його потужність становить 400 к. с., але з більшою турбіною можна збільшити її до 600 сил.

У Toyota покладають великі надії на цей турбомотор. Він цілком може замінити 1,6-літровий двигун на Toyota GR Corolla і GR Yaris нового покоління.

Нагадаємо, що купе Toyota Celica випускали з 1970 по 2006 рік і всього побачили світ сім поколінь моделі. Спорткар зарекомендував себе саме в ралі — виграв чотири чемпіонські титули в особистому заліку і два — в кубку конструкторів.

