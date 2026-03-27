Свежий дизайн и электрификация: дебютировал новый Jeep Renegade 2026 (фото)

Презентован новый Jeep Renegade 2026. Компактный кроссовер претерпел изменения снаружи и внутри, а также получил новую гибридную версию.

Обновленный Jeep Renegade 2026 представили в Бразилии, ведь в этой стране модель выпускают. Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя.

1,3-литровый турбомотор дополнили "мягкой" гибридной установкой Фото: Jeep

Кроссовер Jeep Renegade получил новую решетку радиатора и массивные бамперы, которые несколько скошены снизу для увеличения углов въезда и съезда. На смену Jeep Renegade Trailhawk пришла новая внедорожная версия Willys с красными акцентами на бамперах и 17-дюймовыми внедорожными шинами.

В салоне заменили переднюю панель Фото: Jeep

Салон Jeep Renegade претерпел существенные изменения, ведь там установили новую переднюю панель, больший 10,4-дюймовый тачскрин с улучшенной мультимедийной системой и другие переключатели аудио и климат-контроля. Базовая комплектация кроссовера расширена и теперь включает цифровой щиток приборов, двухзонный климат-контроль, камеру и беспроводную зарядку для смартфонов.

Відео дня

Важно

Новый Jeep Renegade сохранил 1,3-литровый 176-сильный турбомотор, однако его дополнили "мягкой" гибридной установкой. Доступны версии с передним и полным приводом, а у Willys есть понижающая передача.

Jeep Renegade Willys Фото: Jeep

Цена Jeep Renegade 2026 стартует с 129 990 реалов ($24 800), а вариант Willys стоит 189 490 реалов ($36 200). Тем временем в Европе и Северной Америке кроссовер Jeep Renegade уже сняли с производства и готовят следующее его поколение.

