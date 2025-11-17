Раскрыты подробности нового Jeep Renegade: он станет конкурентом Duster (фото)

Jeep все же выпустит второе поколение кроссовера Renegade. В линейке модели впервые появится электрическая версия.

Новый Jeep Renegade выйдет на рынок в 2027 году. Эту информацию подтвердил британскому изданию Auto Express руководитель отдела планирования продукции Jeep в Европе Марко Монтепелозо.

По его словам, кроссовер Jeep Renegade второй генерации по размерам будет подобен нынешней модели, которую прекратят выпускать к концу 2025 года.

Нынешний Jeep Renegade прекратят выпускать в этом году Фото: Jeep

Таким образом, авто будет занимать нишу между Jeep Avenger и Compass. По мнению Марко Монтепелозо, она не будет конкурировать с собратьями, а вместо этого бросит вызов "Дастеру".

"Анализируя отзывы клиентов, можно увидеть четкую разницу между четырехметровым автомобилем, который в основном отвечает потребностям компактности некоторых наших европейских клиентов, и большим автомобилем длиной от 4,25 до 4,3 метра, который больше соответствует потребностям молодых семей, которые, возможно, начинают заводить детей или ведут очень активный образ жизни. Это тот тип людей, которым нужно брать с собой больше вещей, поэтому им нужно больше места на втором ряду, больше места в багажнике", — отметил Марко Монтепелозо.

Новый Jeep Renegade 2027 внешне будет напоминать старших Compass и Cherokee, то есть его дизайн станет более брутальным и угловатым. Авто построят на современной платформе STLA Small.

Кроссовер будет соответствовать новой философии Jeep Freedom of Choice ("Свобода выбора"), а значит линейка его двигателей будет широкой и разнообразной. Ожидаются несколько различных гибридных версий и даже электромобиль Jeep Renegade.

