Розкрито подробиці нового Jeep Renegade: він стане конкурентом Duster (фото)

Jeep все ж випустить друге покоління кросовера Renegade. У лінійці моделі вперше з’явиться електрична версія.

Новий Jeep Renegade вийде на ринок у 2027 році. Цю інформацію підтвердив британському виданню Auto Express керівник відділу планування продукції Jeep у Європі Марко Монтепелозо.

За його словами, кросовер Jeep Renegade другої генерації за розмірами буде подібним до нинішньої моделі, яку припинять випускати до кінця 2025 року.

Нинішній Jeep Renegade припинять випускати цьогоріч Фото: Jeep

Отже, авто займатиме нішу між Jeep Avenger і Compass. На думку Марко Монтепелозо, вона не конкуруватиме з побратимами, а натомість кине виклик "Дастеру".

"Аналізуючи відгуки клієнтів, можна побачити чітку різницю між чотириметровим автомобілем, який переважно відповідає потребам компактності деяких наших європейських клієнтів, та більшим автомобілем довжиною від 4,25 до 4,3 метра, який більше відповідає потребам молодих сімей, які, можливо, починають заводити дітей або ведуть дуже активний спосіб життя. Це той тип людей, яким потрібно брати з собою більше речей, тому їм потрібно більше місця на другому ряду, більше місця в багажнику", — зазначив Марко Монтепелозо.

Відео дня

Важливо

Найшвидший кросовер Volkswagen показали за два роки до прем'єри (фото)

Новий Jeep Renegade 2027 зовні нагадуватиме старших Compass та Cherokee, тобто його дизайн стане брутальнішим і більш кутастим. Авто збудують на сучасній платформі STLA Small.

Кросовер відповідатиме новій філософії Jeep Freedom of Choice ("Свобода вибору"), а отже лінійка його двигунів буде широкою та різноманітною. Очікуються кілька різних гібридних версій та навіть електромобіль Jeep Renegade.

До речі, своє 85-річчя відзначив Willys Jeep — перший позашляховик у світі.

Також Фокус розповідав про новий Jeep Grand Cherokee 2026.