Пасхальная шестерка: представлены экстремальные Jeep для тяжелого бездорожья (фото, видео)
Jeep представил оригинальные внедорожники для ежегодного Пасхального сафари. Они отличаются ярким дизайном и подготовлены к самым суровым условиям.
Внедорожные концепты Jeep презентуют публике 28 марта — в день открытия Пасхального сафари в американской пустыне Моаб. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Нынешнее сафари — юбилейное, 60-е. Оно не имеет ничего общего с охотой на диких животных — так назвали слет владельцев Jeep, который проходит ежегодно и традиционно приходится на Пасху по григорианскому календарю.
Во время сафари проходят внедорожные соревнования, а владельцы демонстрируют свои тюнингованные Jeep. В последние годы бренд Jeep готовит к этому автошоу яркие внедорожники и в этом году создал шесть особых авто. Большинство из них базируется на Jeep Wrangler и Gladiator. Формально это концепты, однако при желании их можно воспроизвести, ведь установленные на них аксессуары от Mopar поступят в свободную продажу.
Jeep Wrangler BUZZCUT
BUZZCUT создан на базе короткого двухдверного Jeep Wrangler. Ему занизили крышу и увеличили угол наклона задних стоек. Внедорожник отличается ярко-оранжевым окрасом. Кроме того, увеличили клиренс на 50 мм, установили 37-дюймовые внедорожные шины, стальные бамперы, шноркель, лебедку, багажник и дополнительную диодную оптику. Салон обшили черной кожей с оранжевыми акцентами, а вместо задних сидений появился ящик для мелких вещей с замком.
Jeep Wrangler Laredo
Jeep Wrangler Laredo делает ставку на минимализм. У него нет боковых окон, а крыша выполнена сдвижной. Салон украсили оригинальными узорами. Подвеска получила лифт на 50 мм, а полированные колеса "обули" в 37-дюймовые шины. 3,6-литровый 285-сильный V6 остался без изменений.
Jeep Wrangler ANVIL 715
Этот Jeep Wrangler сделали похожим на модель Wagoneer SJ 60-х годов — именно поэтому у него нетипичная угловатая передняя часть. Кроме того, установили большие шины и багажник на крыше. Салон Jeep Wrangler получил особую отделку, а на передней панели появился большой тачскрин. Под капотом установлен 6,4-литровый 476-сильный V8 Hemi.
Jeep Gladiator Red Rock
Пикап Jeep Gladiator доработали по заказу клуба Red Rock, который занимается сохранением окружающей среды. Его грузовую платформу дополнили креплениями для разнообразного снаряжения. Клиренс вырос на 76 мм, установлены лебедка и внедорожные покрышки диаметром 37 дюймов. Пикап Jeep оснащен 3,6-литровым V6 на 285 л. с.
Jeep Grand Wagoneer Commander
Флагманский внедорожник Jeep Grand Wagoneer 2026 покрасили в черный цвет, убрали весь хром, а боковины украсили узорами. Также добавили 35-дюймовые внедорожные шины и фары на крыше. Роскошный кожаный салон остался без изменений.
Jeep XJ Pioneer
Классический Jeep Cherokee 1984 года отреставрировали и перекрасили, а также добавили хромированные бамперы и карбоновые расширители арок. Его клиренс вырос на 50 мм и установлены 33-дюймовые шины с глубоким протектором. Интерьер полностью серийный, разве что на сиденья положили деревянные накидки.
