Toyota Land Cruiser Prado получил версию в ретростиле для серьезного бездорожья (фото)

Линейку Toyota Land Cruiser Prado 2026 пополнил новый вариант VX. Внедорожник изменился внешне и подготовлен к серьезному бездорожью.

Новый Toyota Land Cruiser Prado VX выйдет на европейский рынок до конца весны. Его подробности раскрыли на сайте автопроизводителя.

Внедорожник отличается круглыми фарами в ретростиле — как у классического Toyota Land Cruiser FJ40 60-х годов. На европейском рынке такая оптика ранее была только у недешевого лимитированного Toyota Land Cruiser Prado First Edition.

Toyota Prado VX получил набор внедорожного оборудования Фото: Toyota

К тому же, новый Toyota Prado VX получил по умолчанию широкий набор оборудования для бездорожья — 18-дюймовые внедорожные шины, блокировку заднего дифференциала, функцию размыкания стабилизатора, внедорожный круиз-контроль Crawl Control, систему помощи на спуске и набор режимов для различных типов дорожного покрытия.

Відео дня

Также комплектация Toyota Land Cruiser VX включает два 12,3-дюймовых экрана на передней панели, холодильник, двухзонный климат-контроль, электропривод кресла водителя, камеры кругового обзора, подогрев руля, передних и задних сидений.

Важно

Предложат и более богато оснащенный вариант VX-L с 20-дюймовыми колесами, кожаным салоном, проекцией на лобовое стекло, акустикой JBL с 14 динамиками, электроприводом сиденья переднего пассажира, вентиляцией передних и задних кресел. Он также получит задний дифференциал Torsen.

Внедорожник предлагают в двух вариантах оснащения Фото: Toyota

Внедорожник Toyota Prado VX в разных странах Европы будет предлагаться с 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 282 л. с. или 2,8-литровым 205-сильным турбодизелем (с "мягкой" гибридной установкой или без нее).

