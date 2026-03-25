Toyota Land Cruiser Prado отримав версію в ретростилі для серйозного бездоріжжя (фото)

Лінійку Toyota Land Cruiser Prado 2026 поповнив новий варіант VX. Позашляховик змінився зовні і підготовлений до серйозного бездоріжжя.

Новий Toyota Land Cruiser Prado VX вийде на європейський ринок до кінця весни. Його подробиці розкрили на сайті автовиробника.

Позашляховик вирізняється круглими фарами в ретростилі — як у класичного Toyota Land Cruiser FJ40 60-х років. На європейському ринку така оптика раніше була лише в недешевого лімітованого Toyota Land Cruiser Prado First Edition.

Toyota Prado VX отримав набір позашляхового обладнання Фото: Toyota

До того ж, новий Toyota Prado VX отримав за замовчуванням широкий набір обладнання для бездоріжжя — 18-дюймові позашляхові шини, блокування заднього диференціалу, функцію розмикання стабілізатора, позашляховий круїз-контроль Crawl Control, систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

Також комплектація Toyota Land Cruiser VX включає два 12,3-дюймові екрани на передній панелі, холодильник, двозонний клімат-контроль, електропривід крісла водія, камери кругового огляду, підігрів керма, передніх та задніх сидінь.

Запропонують і багатше оснащений варіант VX-L з 20-дюймовими колесами, шкіряним салоном, проєкцією на лобове скло, акустикою JBL із 14 динаміками, електроприводом сидіння переднього пасажира, вентиляцією передніх і задніх крісел. Він також отримає задній диференціал Torsen.

Позашляховик пропонують у двох варіантах оснащення Фото: Toyota

Позашляховик Toyota Prado VX у різних країнах Європи пропонуватимуть із 2,4-літровим бензиновим турбомотором на 282 к. с. або 2,8-літровим 205-сильним турбодизелем (з "м'якою" гібридною установкою чи без неї).

