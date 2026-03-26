Великодня шістка: представлено екстремальні Jeep для важкого бездоріжжя (фото, відео)

Jeep представив оригінальні позашляховики для щорічного Великоднього сафарі. Вони вирізняються яскравим дизайном та підготовлені до найсуворіших умов.

Позашляхові концепти Jeep презентують публіці 28 березня — в день відкриття Великоднього сафарі в американській пустелі Моаб. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Нинішнє сафарі — ювілейне, 60-те. Воно не має нічого спільного із полюванням на диких тварин — так назвали зліт власників Jeep, який відбувається щороку та традиційно припадає на Великдень за григоріанським календарем.

Під час сафарі відбуваються позашляхові змагання, а власники демонструють свої тюнінговані Jeep. В останні роки бренд Jeep готує до цього автошоу яскраві позашляховики і цьогоріч створив шість особливих авто. Більшість із них базується на Jeep Wrangler та Gladiator. Формально це концепти, проте за бажання їх можна відтворити, адже встановлені на них аксесуари від Mopar надійдуть у вільний продаж.

Відео дня

Jeep Wrangler BUZZCUT

BUZZCUT створений на базі короткого дводверного Jeep Wrangler. Йому занизили дах і збільшили кут нахилу задніх стійок. Позашляховик вирізняється яскраво-помаранчевим забарвленням. Крім того, збільшили кліренс на 50 мм, встановили 37-дюймові позашляхові шини, сталеві бампери, шноркель, лебідку, багажник та додаткову діодну оптику. Салон обшили чорною шкірою з помаранчевими акцентами, а замість задніх сидінь з'явився ящик для дрібних речей із замком.

Важливо

Jeep Wrangler Laredo

Jeep Wrangler Laredo робить ставку на мінімалізм. У нього немає бокових вікон, а дах виконаний зсувним. Салон прикрасили оригінальними візерунками. Підвіска отримала ліфт на 50 мм, а поліровані колеса "взули" у 37-дюймові шини. 3,6-літровий 285-сильний V6 залишився без змін.

Jeep Wrangler ANVIL 715

Цей Jeep Wrangler зробили схожим на модель Wagoneer SJ 60-х років — саме тому у нього нетипова кутаста передня частина. Крім того, встановили великі шини та багажник на даху. Салон Jeep Wrangler отримав особливе оздоблення, а на передній панелі з'явився великий тачскрін. Під капотом встановлено 6,4-літровий 476-сильний V8 Hemi.

Jeep Gladiator Red Rock

Пікап Jeep Gladiator доопрацювали на замовлення клубу Red Rock, який займається збереженням довкілля. Його вантажну платформу доповнили кріпленням для різноманітного спорядження. Кліренс зріс на 76 мм, встановлені лебідка й позашляхові покришки діаметром 37 дюймів. Пікап Jeep оснащений 3,6-літровим V6 на 285 к. с.

Jeep Grand Wagoneer Commander

Флагманський позашляховик Jeep Grand Wagoneer 2026 пофарбували в чорний колір, прибрали весь хром, а боковини прикрасили візерунками. Також додали 35-дюймові позашляхові шини та фари на даху. Розкішний шкіряний салон залишився без змін.

Важливо

Jeep XJ Pioneer

Класичний Jeep Cherokee 1984 року відреставрували і перефарбували, а також додали хромовані бампери і карбонові розширювачі арок. Його кліренс зріс на 50 мм і встановлені 33-дюймові шини з глибоким протектором. Інтер'єр повністю серійний, хіба на сидіння поклали дерев'яні накидки.

