Во внедорожном стиле: новый Opel Frontera получил самую оригинальную версию (фото)

Новый Opel Frontera получил модификацию Cross. Недорогой компактный кроссовер подготовили к бездорожью.

Вариант Cross не является заводским: внедорожный тюнинг Opel Frontera выполнило немецкое ателье Irmscher, которое традиционно работает с моделями бренда. О проекте рассказали на его сайте.

Кроссовер Opel Frontera получил дуги спереди, подножки и 18-дюймовые внедорожные шины Pirelli Scorpion на особых дисках. Кроме того, на крыше установили увеличенный заостренный спойлер. Автомобиль сохраняет двухцветную окраску, но теперь она с белой крышей. Боковины украсили черными накладками.

Opel Frontera получил подножку и внедорожные шины Фото: Irmscher

В качестве опции для Opel Frontera Cross предлагают усиленную внедорожную подвеску с более длинным рабочим ходом. Конечно, проходимость не такая, как у рамных Opel Frontera 90-х, но несколько лучше, чем у стандартной модели.

Тест-драйв Opel Frontera: возвращение в новом образе

Силовые агрегаты Opel Frontera не претерпели изменений. Напомним, кроссовер выпускают с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 100 и 130 л. с., а также 145-сильной "мягкой" гибридной установкой и 113-сильным электромотором. Модель доступна исключительно с передним приводом.

Ранее Фокус рассказывал о новом заряженном Opel Corsa мощностью 285 сил.

Также мы писали, что доступный кроссовер Toyota скрестили с Land Cruiser.