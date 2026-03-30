Во внедорожном стиле: новый Opel Frontera получил самую оригинальную версию (фото)
Новый Opel Frontera получил модификацию Cross. Недорогой компактный кроссовер подготовили к бездорожью.
Вариант Cross не является заводским: внедорожный тюнинг Opel Frontera выполнило немецкое ателье Irmscher, которое традиционно работает с моделями бренда. О проекте рассказали на его сайте.
Кроссовер Opel Frontera получил дуги спереди, подножки и 18-дюймовые внедорожные шины Pirelli Scorpion на особых дисках. Кроме того, на крыше установили увеличенный заостренный спойлер. Автомобиль сохраняет двухцветную окраску, но теперь она с белой крышей. Боковины украсили черными накладками.
В качестве опции для Opel Frontera Cross предлагают усиленную внедорожную подвеску с более длинным рабочим ходом. Конечно, проходимость не такая, как у рамных Opel Frontera 90-х, но несколько лучше, чем у стандартной модели.
Силовые агрегаты Opel Frontera не претерпели изменений. Напомним, кроссовер выпускают с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 100 и 130 л. с., а также 145-сильной "мягкой" гибридной установкой и 113-сильным электромотором. Модель доступна исключительно с передним приводом.
