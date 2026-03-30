У позашляховому стилі: новий Opel Frontera отримав найоригінальнішу версію (фото)

Новий Opel Frontera отримав модифікацію Cross. Недорогий компактний кросовер підготували до бездоріжжя.

Варіант Cross не є заводським: позашляховий тюнінг Opel Frontera виконало німецьке ательє Irmscher, яке традиційно працює з моделями бренду. Про проєкт розповіли на його сайті.

Кросовер Opel Frontera отримав дуги спереду, підніжки та 18-дюймові позашляхові шини Pirelli Scorpion на особливих дисках. Крім того, на даху встановили збільшений загострений спойлер. Автомобіль зберігає двоколірне забарвлення, але тепер воно з білим дахом. Боковини прикрасили чорними накладками.

Opel Frontera отримав підніжку та позашляхові шини Фото: Irmscher

В якості опції для Opel Frontera Cross пропонують посилену позашляхову підвіску з довшим робочим ходом. Звісно, прохідність не така, як у рамних Opel Frontera 90-х, але дещо краща, аніж у стандартної моделі.

Силові агрегати Opel Frontera не зазнали змін. Нагадаємо, кросовер випускають із 1,2-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 100 та 130 к. с., а також 145-сильною "м’якою" гібридною установкою та 113-сильним електромотором. Модель доступна виключно з переднім приводом.

