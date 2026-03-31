Легендарный BMW M3 2000-х возвращают в производство в необычном формате (фото, видео)

Знаменитый BMW M3 E46 возвращается на рынок. Культовая спортивная модель стала практичным семейным авто.

Новый BMW M3 E46 выпустят в Великобритании лимитированной серией из 50 авто, причем он будет не купе и не кабриолетом, а семейным универсалом. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Как известно, BMW M3 третьего поколения производился только в двухдверных версиях, а прототип универсала хоть и был создан, но серийным так и не стал. Это и решила исправить британская компания Petroyle Restorations.

Баварская легенда: заряженный BMW M3 отмечает 40-летие (фото)

Для создания авто потребовался универсал BMW 3 Series E46. Он получит традиционные атрибуты M3 — расширенные крылья, более агрессивные бамперы, обвес, фирменные колесные диски. В салоне установят спортивные кресла и руль, а в отделке используют кожу.

Под капот универсала устанавливают 3,2-литровую рядную шестерку S54 на 343 л. с. от купе BMW M3 E46. Если этого мало, то можно выбрать даже 5,0-литровый 507-сильный V10 от старшего BMW M5 E60.

Конечно, доработают и подвеску и тормоза универсала. Цена BMW M3 E46 в кузове универсал составляет 130 000 фунтов стерлингов ($171 000).

Между прочим, на рынок возвращают и знаменитый спорткар Ford 1930-х.

Также Фокус писал о самом мощном и быстром универсале BMW.