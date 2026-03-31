Легендарний BMW M3 2000-х повертають у виробництво в незвичному форматі (фото, відео)

Знаменитий BMW M3 E46 повертається на ринок. Культова спортивна модель стала практичним сімейним авто.

Новий BMW M3 E46 випустять у Великій Британії лімітованою серією з 50 авто, причому він буде не купе і не кабріолетом, а сімейним універсалом. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Як відомо, BMW M3 третього покоління виробляли лише в дводверних версіях, а прототип універсала хоч і створили, та серійним він так і не став. Це й вирішила виправити британська компанія Petroyle Restorations.

Для створення авто потрібен універсал BMW 3 Series E46. Він отримає традиційні атрибути M3 — розширені крила, агресивніші бампери, обвіс, фірмові колісні диски. У салоні встановлять спортивні крісла та кермо, а в оздобленні використовують шкіру.

Під капот універсала встановлюють 3,2-літрову рядну шістку S54 на 343 к. с. від купе BMW M3 E46. Якщо цього мало, то можна обрати навіть 5,0-літровий 507-сильний V10 від старшого BMW M5 E60.

Звісно, доопрацюють і підвіску та гальма універсала. Ціна BMW M3 E46 в кузові універсал становить 130 000 фунтів стерлінгів ($171 000).

