Із характеристиками суперкара: представлено найшвидший універсал BMW (фото)

Заряджений універсал BMW M5 Touring отримав екстремальну версію. У неї екстравагантний дизайн та силова установка потужністю понад 900 к. с.

Яскравий тюнінг BMW M5 Touring виконало німецьке ательє Manhart Performance. Про проєкт, який назвали Manhart MH5 900E, розповіли на його офіційному сайті.

Фото: Manhart

Новий BMW M5 Manhart зберіг плагін-гібридну установку з 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором, проте її серйозно доопрацювали і довели показники до рівня суперкарів.

Фото: Manhart

Потужність зросла з 727 до 910 сил, а крутний момент – із 1000 до 1200 Н∙м. Характеристики BMW M5 Manhart не розкривають, проте відомо, що розгін до 100 км/год займає менш ніж 3,5 с, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год. Крім того, встановили спортивний вихлоп та регульовану підвіску від KW. Карбоново-керамічні гальма BMW M5 залишили без змін.

Фото: Manhart

Відрізнити Manhart MH5 900E від BMW M5 Touring можна за агресивними бамперами, обвісом та дифузором. Крім того, універсал занизили та встановлюють ковані диски Manhart Concave діаметром 21 або 22 дюйми. У салоні стало більше карбонових деталей.

