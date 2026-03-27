Новий BMW 5 Series 2027 вперше помітили на дорогах: як він зміниться (відео)

В інтернет потрапило відео з новим BMW 5 Series 2027. На преміальний седан очікують зміни зовні та всередині.

Новий BMW 5 Series дебютує в другій половині нинішнього року, а поки седан проходить тести на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє сайт Motor1.

Тестовий седан BMW 5 Series G60 обклеїли камуфляжною плівкою, проте деякі деталі дизайну все ж можна розгледіти. Зокрема, видно, що "п'ятірка" отримає передню частину в дусі електрокарів Neue Klasse — BMW i3 та iX3. Скоріше за все, в стилі цих моделей змінять і салон BMW 5 Series 2027.

Агресивні бампери, обвіс, спойлер та розширені крила дають зрозуміти, що на відео потрапив заряджений седан BMW M5 G60. Він збереже повнопривідну плагін-гібридну установку потужністю понад 700 сил із 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором.

BMW M5 збереже потужну плагін-гібридну установку Фото: скриншот / YouTube

Палітра версій BMW 5 Series 2027 залишиться широкою та різноманітною. У ній будуть бензинові, дизельні та плагін-гібридні модифікації (із двигунами об'ємом 2,0 та 3,0 л), а також електромобілі BMW i5.

Між іншим, нещодавно розсекретили кросовер BMW X5 нового покоління, який матиме схожий дизайн у стилістиці Neue Klasse.

