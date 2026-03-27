Новый BMW 5 Series 2027 впервые заметили на дорогах: как он изменится (видео)

В интернет попало видео с новым BMW 5 Series 2027. Премиальный седан ожидают изменения снаружи и внутри.

Новый BMW 5 Series дебютирует во второй половине нынешнего года, а пока седан проходит тесты на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает сайт Motor1.

Тестовый седан BMW 5 Series G60 оклеили камуфляжной пленкой, однако некоторые детали дизайна все же можно разглядеть. В частности, видно, что "пятерка" получит переднюю часть в духе электрокаров Neue Klasse — BMW i3 и iX3. Скорее всего, в стиле этих моделей изменят и салон BMW 5 Series 2027.

Агрессивные бамперы, обвес, спойлер и расширенные крылья дают понять, что на видео попал заряженный седан BMW M5 G60. Он сохранит полноприводную плагин-гибридную установку мощностью более 700 сил с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором.

BMW M5 сохранит мощную плагин-гибридную установку Фото: скриншот / YouTube

Палитра версий BMW 5 Series 2027 останется широкой и разнообразной. В ней будут бензиновые, дизельные и плагин-гибридные модификации (с двигателями объемом 2,0 и 3,0 л), а также электромобили BMW i5.

Между прочим, недавно рассекретили кроссовер BMW X5 нового поколения, который будет иметь похожий дизайн в стилистике Neue Klasse.

