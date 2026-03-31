Новый Volkswagen Caddy 2026 показали на первых официальных фото

Обнародованы официальные фото нового Volkswagen Caddy. Коммерческая модель будет доступна в бензиновых, дизельных и плагин-гибридных версиях.

Volkswagen Caddy пройдет плановую модернизацию и его презентуют в ближайшие месяцы, а продажи в ЕС стартуют летом. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Фото: Volkswagen

На фотографиях показали только переднюю часть Volkswagen Caddy 2026. Авто получило новые фары, соединенные светодиодной полосой, а также более выразительный бампер. Кроме того, для модели предложили литые диски свежего дизайна диаметром от 16 до 18 дюймов.

Как и раньше, новый Volkswagen Caddy будут предлагать в грузовом и пассажирском исполнении и в двух вариантах по длине. Заднюю часть и салон авто не показали, однако известно, что внутри установят увеличенный портретный тачскрин.

Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen Caddy 2026 также пока держатся в секрете. Ожидается, что фургон и минивэн сохранят 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 114 л. с., 2,0-литровые турбодизели на 102 и 122 л. с. и 150-сильную плагин-гибридную установку, которая позволяет проехать 120 км на электротяге.

