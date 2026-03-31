Новий Volkswagen Caddy 2026 показали на перших офіційних фото

Оприлюднено офіційні фото нового Volkswagen Caddy. Комерційна модель буде доступна у бензинових, дизельних та плагін-гібридних версіях.

Volkswagen Caddy пройде планову модернізацію і його презентують у найближчі місяці, а продажі в ЄС стартують влітку. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Фото: Volkswagen

На світлинах показали тільки передню частину Volkswagen Caddy 2026. Авто отримало нові фари, з'єднані світлодіодною смугою, а також виразніший бампер. Крім того, для моделі запропонували литі диски свіжого дизайну діаметром від 16 до 18 дюймів.

500 сил і витрата 4,6 л на 100 км: представлено найбільший кросовер Volkswagen (фото)

Як і раніше, новий Volkswagen Caddy пропонуватимуть у вантажному та пасажирському виконанні та в двох варіантах за довжиною. Задню частину та салон авто не показали, проте відомо, що всередині встановлять збільшений портретний тачскрін.

Фото: Volkswagen

Характеристики Volkswagen Caddy 2026 також поки що тримають у секреті. Очікується, що фургон та мінівен збережуть 1,5-літровий бензиновий турбомотор потужністю 114 к. с., 2,0-літрові турбодизелі на 102 і 122 к. с. та 150-сильну плагін-гібридну установку, яка дозволяє проїхати 120 км на електротязі.

До речі, нещодавно розсекретили старшого брата VW Caddy — новий Volkswagen Multivan T7.

Також Фокус розповідав про новий Volkswagen Polo 2027, який стане електрокар.