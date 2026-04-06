Известный британский производитель спорткаров возвращается на рынок и готовит новую модель (фото)

Британский бренд Marcos возрождают спустя почти 20 лет после банкротства. Как и прежде, компания будет выпускать компактные и недорогие спорткары.

Права на марку и закрытое предприятие выкупил британский миллионер Говард Нэш. О возрождении Marcos он рассказал изданию Car.

Спорткар будет весить 650-700 кг и получит мотор на 250-300 сил Фото: CAR

Marcos уже возобновил работу и начал производство некоторых запчастей для старых моделей марки. В конце 2026 года планируют презентовать и новую модель.

Ее прототип с рабочим названием Project Mosquito (проект "Комар") уже готов и проходит испытания. Его подробности пока держат в секрете, однако известно, что недорогое компактное купе имеет легкий обтекаемый кузов из стеклопластика с антикрылом и весит примерно 650-700 кг. Спорткар Marcos Mosquito оснастят двигателем мощностью 250-300 сил.

Marcos 3 Litre 1970 года Фото: Wikipedia

Компанию Marcos Engineering основали в 1959 году Джем Марш и Фрэнк Костин (ее название образовалось от слияния частей фамилий основателей). Она выпускала недорогие легкие спорткары с двигателями Ford, Rover и Volvo.

Marcos TSO выпускали до 2007 года Фото: Wikipedia

За свою историю Marcos Engineering несколько раз банкротилась, однако ее возрождали. Окончательно производство авто прекратили в 2007 году, а последней серийной моделью стал спорткар Marcos TSO с 5,7-литровым 420-сильным V8 от Chevrolet Corvette.

