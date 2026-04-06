Відомий британський виробник спорткарів повертається на ринок і готує нову модель (фото)
Британський бренд Marcos відроджують через майже 20 років після банкрутства. Як і раніше, компанія випускатиме компактні та недорогі спорткари.
Права на марку та закрите підприємство викупив британський мільйонер Говард Неш. Про відродження Marcos він розповів виданню Car.
Marcos уже відновив роботу та почав виробництво деяких запчастин для старих моделей марки. У кінці 2026 року планують презентувати і нову модель.Важливо
Її прототип із робочою назвою Project Mosquito (проєкт "Комар") уже готовий та проходить випробування. Його подробиці поки тримають у секреті, проте відомо, що недороге компактне купе має легкий обтічний кузов зі склопластику з антикрилом та важить приблизно 650-700 кг. Спорткар Marcos Mosquito оснастять двигуном потужністю 250-300 сил.
Компанію Marcos Engineering заснували в 1959 році Джем Марш та Френк Костін (її назва утворилася від злиття частин прізвищ засновників). Вона випускала недорогі легкі спорткари з двигунами Ford, Rover та Volvo.
За свою історію Marcos Engineering кілька разів банкрутувала, проте її відроджували. Остаточно виробництво авто припинили в 2007 році, а останньою серійною моделлю став спорткар Marcos TSO із 5,7-літровим 420-сильним V8 від Chevrolet Corvette.
