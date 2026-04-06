Відомий британський виробник спорткарів повертається на ринок і готує нову модель (фото)

Британський бренд Marcos відроджують через майже 20 років після банкрутства. Як і раніше, компанія випускатиме компактні та недорогі спорткари.

Права на марку та закрите підприємство викупив британський мільйонер Говард Неш. Про відродження Marcos він розповів виданню Car.

Спорткар важитиме 650-700 кг та отримає мотор на 250-300 сил Фото: CAR

Marcos уже відновив роботу та почав виробництво деяких запчастин для старих моделей марки. У кінці 2026 року планують презентувати і нову модель.

Її прототип із робочою назвою Project Mosquito (проєкт "Комар") уже готовий та проходить випробування. Його подробиці поки тримають у секреті, проте відомо, що недороге компактне купе має легкий обтічний кузов зі склопластику з антикрилом та важить приблизно 650-700 кг. Спорткар Marcos Mosquito оснастять двигуном потужністю 250-300 сил.

Marcos 3 Litre 1970 року Фото: Wikipedia

Компанію Marcos Engineering заснували в 1959 році Джем Марш та Френк Костін (її назва утворилася від злиття частин прізвищ засновників). Вона випускала недорогі легкі спорткари з двигунами Ford, Rover та Volvo.

Marcos TSO випускали до 2007 року Фото: Wikipedia

За свою історію Marcos Engineering кілька разів банкрутувала, проте її відроджували. Остаточно виробництво авто припинили в 2007 році, а останньою серійною моделлю став спорткар Marcos TSO із 5,7-літровим 420-сильним V8 від Chevrolet Corvette.

