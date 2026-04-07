В Украине могут ввести налог на электромобили, — нардеп

В Верховной Раде сейчас обсуждается идея о введении нового налога — для владельцев электромобилей. В то же время пока неизвестно, когда именно может быть введен новый сбор.

Сейчас в Украине около 300 тысяч электромобилей. Об этом рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире "Новости. LIVE".

"У нас выросло количество электромобилей — с 20 тысяч выросло до 300 тысяч. Но мы знаем, что они не платят фактически тех налогов, как владельцы автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем. Поэтому обсуждается идея на будущее, возможно, для владельцев электромобилей будет вводиться отдельный налог", — заявил он.

В качестве примера он привел возможность введения специальной виньетки на автомобиль, подобно европейскому опыту, которая будет стоить определенную сумму в месяц или в год.

Средства с этого налога будут идти в Дорожный фонд, ведь сейчас "много автомобилей, пользующихся дорогами, не платят туда средств".

Стоит отметить, что до 2011 года в Украине действовал фиксированный дорожный сбор, который был отменен вместе с обязательным техосмотром для легковых автомобилей. Вместо этого его присоединили к акцизу на топливо, что позволило учитывать реальную ситуацию с эксплуатацией автомобилей: больше платить начали те, кто больше ездит.

В 2021 году появилась идея о возвращении дорожного сбора. В то же время уже тогда эксперты объясняли, что уклонение владельцев электрокаров от уплаты налога — это серьезная проблема для Государственного агентства автомобильных дорог. Потому что фактически они не "инвестируют" в развитие украинской инфраструктуры.

"Увеличение количества электромобилей в перспективе 15-20 лет — это уже понятная проблема для Укравтодора, для наполнения Дорожного фонда. Поскольку сейчас таких авто очень мало, конкретных идей, что делать в будущем, пока нет. Однако, решение должно быть найдено — налог на мощность или пробег электромобилей, акциз на быстрые зарядки или просто платные дороги", — предлагал тогда эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Евровиньетка для автомобилей — что это такое

Виньетка на автомобиле — это форма оплаты за проезд автомобилями в Европе, свидетельствующая об уплате транспортного налога. Эту наклейку нужно купить сразу после пересечения границы, если вы планируете передвигаться по платным дорогам, и прикрепить на лобовое стекло.

Она дает разрешение на проезд автомобилями и автомобильными дорогами страны в течение определенного промежутка времени.

Обычно она действует от нескольких дней до года, а за ее отсутствие предусмотрены существенные штрафы.

Ранее Фокус рассказывал о том, что спрос на электромобили в Украине продолжает падать. Больше всего сейчас покупают подержанные Tesla и Nissan.

В то же время в Украине в 2026 году снижается и спрос на подержанные автомобили в целом.

Напомним, что темпы электрификации автомобильной отрасли могут существенно снизиться в ближайшее время. Автопроизводители пересматривают свои стратегии и не спешат отказываться от двигателей внутреннего сгорания.