В Україні можуть запровадити податок на електромобілі, — нардеп

У Верховній Раді наразі обговорюється ідея про запровадження нового податку — для власників електромобілів. Водночас наразі невідомо, коли саме може бути запроваджено новий збір.

Наразі в Україні близько 300 тисяч електромобілів. Про це розповів нардеп з фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук в етері "Новини. LIVE".

"У нас зросла кількість електромобілів — з 20 тисяч виросла до 300 тисяч. Але ми знаємо, що вони не сплачують фактично тих податків, як власники автомобілів з бензиновим чи дизельним двигуном. Тому обговорюється ідея на майбутнє, можливо, для власників електромобілів буде запроваджуватися окремий податок", — заявив він.

Як приклад, він навів можливість запровадження спеціальної віньєтки на автомобіль, подібно до європейського досвіду, яка коштуватиме певну суму на місяць чи на рік.

Кошти з цього податку будуть йти у Дорожній фонд, адже наразі "багато автомобілів, що користуються дорогами, не сплачують туди коштів".

Варто зазначити, що до 2011 року в Україні діяв фіксований дорожній збір, який було скасовано разом з обов'язковим техоглядом для легкових автомобілів. Натомість його приєднали до акцизу на паливо, що дозволило враховувати реальну ситуацію з експлуатацією автомобілів: більше платити почали ті, хто більше їздить.

У 2021 році з'явилася ідея щодо повернення дорожнього збору. Водночас вже тоді експерти пояснювали, що ухилення власників електрокарів від сплати податку — це серйозна проблема для Державного агентства автомобільних доріг. Бо фактично вони не "інвестують" у розвиток української інфраструктури.

"Збільшення кількості електромобілів у перспективі 15-20 років — це вже зрозуміла проблема для Укравтодору, для наповнення Дорожнього фонду. Оскільки зараз таких авто дуже мало, конкретних ідей, що робити у майбутньому, поки що немає. Проте, рішення має бути знайдене — податок на потужність чи пробіг електромобілів, акциз на швидкі зарядки чи просто платні дороги", — пропонував тоді експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов.

Євровіньєтка для автомобілів — що це таке

Віньєтка на автомобілі — це фopмa оплати зa проїзд aвтoмaгіcтpaлями в Євpoпі, щo cвідчить пpo oплaту тpaнcпopтнoгo пoдaтку. Цю нaклeйку пoтpібнo купити oдpaзу піcля пepeтину кopдoну, якщo ви плануєте pуxатися плaтними дорогами, і пpикpіпити нa лобове скло.

Вона дає дозвіл на проїзд aвтoмaгіcтpaлями тa aвтoмoбільними дopoгaми кpaїни пpoтягoм пeвнoгo пpoміжку чacу.

Зазвичай вона діє від декількох днів до року, а за її відсутність передбачені суттєві штрафи.

