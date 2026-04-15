Для дискотек на природе: дебютировали внедорожные Mini с огромными динамиками (фото)
Кроссовер Mini Countryman получил нестандартные модификации. Их подготовили к бездорожью и оснастили мощными внешними динамиками.
Оригинальные кроссоверы Mini Countryman создали совместно с австрийской дизайн-студией Vagabund и один из них дебютирует через неделю на автошоу в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте Mini.
За основу для доработки взяли полноприводный Mini Countryman S ALL4 с 2,0-литровым 218-сильным турбомотором. Кроссоверу изменили решетку радиатора и бамперы, добавили обвес и багажник на крыше.Важно
Кроме того, увеличен клиренс и установлены необычные 20-дюймовые диски (их напечатали на 3D-принтере), для которых понадобились расширители арок. Кроссоверы Mini Countryman Vagabund окрасили в серебристый цвет Melting Silver и черный Midnight Black.
Но самой оригинальной чертой являются внешние динамики мощной аудиосистемы. Их установили вместо задних окошек и прикрыли специальными крышками. Также там прикреплен знаменитый кассетный плеер Sony Walkman. Таким образом, новый Mini Countryman Vagabund позволяет устроить дискотеку на природе.
