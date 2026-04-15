Для дискотек на природі: дебютували позашляхові Mini із величезними динаміками (фото)

Кросовер Mini Countryman отримав нестандартні модифікації. Їх підготували до бездоріжжя та оснастили потужними зовнішніми динаміками.

Оригінальні кросовери Mini Countryman створили спільно з австрійською дизайн-студією Vagabund і один із них дебютує за тиждень на автошоу в Пекіні. Про це повідомляється на офіційному сайті Mini.

Кросовер отримав 20-дюймові диски та банажник на даху Фото: MINI

За основу для доопрацювання взяли повнопривідний Mini Countryman S ALL4 із 2,0-літровим 218-сильним турбомотором. Кросоверу змінили решітку радіатора та бампери, додали обвіс і багажник на даху.

Маленька ракета: у Києві помітили новітній заряджений Mini за 2 мільйони (фото)

Крім того, збільшено кліренс і встановлено незвичні 20-дюймові диски (їх надрукували на 3D-принтері), для яких знадобилися розширювачі арок. Кросовери Mini Countryman Vagabund пофарбували в сріблястий колір Melting Silver і чорний Midnight Black.

Авто оснастили зовнішніми динаміками аудіосистеми Фото: MINI

Та найоригінальнішою рисою є зовнішні динаміки потужної аудіосистеми. Їх встановили замість задніх віконечок та прикрили спеціальними кришками. Також там прикріплений знаменитий касетний плеєр Sony Walkman. Таким чином, новий Mini Countryman Vagabund дозволяє влаштувати дискотеку на природі.

Між іншим, позашляхову версію невдовзі отримає і новий Jeep Cherokee. Її вже розсекретили.

Також Фокус розповідав, що в Україні з'явився недорогий кросовер MG із витратою 5,5 л/100 км.