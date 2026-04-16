Электрифицированный гигант: рассекречен флагманский внедорожник Haval (фото)

Обнародованы официальные фото Haval H10. Большой внедорожник от Great Wall будут оснащать электрифицированными установками.

Новый Haval H10 презентуют через неделю на автошоу в Пекине, а вскоре после этого начнется его производство. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник Haval H10 отличается классическим угловатым дизайном и имеет двухобъемный силуэт с высоким капотом и вертикальными задними стойками. У него массивные бамперы и крупные "двухэтажные" фары.

Авто получит плагин-гибридные установки

Самый большой внедорожник от Great Wall предложат в двух вариантах — стандартном длиной 5138 мм и удлиненном (5299 мм). Ширина (2050 мм), высота (1970 мм) и колесная база (3000 мм) у всех версий Haval H10 одинаковы.

Салон Haval H10 еще не раскрыли, однако известно, что короткий внедорожник будет пятиместным, а длинный — шестиместным. Комплектация будет включать систему полуавтономного движения и управляемые задние колеса, которые позволят ездить боком.

Стандартная короткая версия Haval H10

Новый Haval H10 2026 предложат в полноприводных плагин-гибридных модификациях с двумя электромоторами. Базовый вариант получит 1,5-литровый 167-сильный турбодвигатель, а более дорогой — 2,0-литровый 238-сильный. Батарея емкостью 42,8 кВт∙ч позволит преодолевать 176-180 км на электротяге, а 800-вольтная архитектура обеспечит быструю зарядку.

