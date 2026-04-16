Електрифікований гігант: розсекречено флагманський позашляховик Haval (фото)

Оприлюднено офіційні фото Haval H10. Великий позашляховик від Great Wall оснащуватимуть електрифікованими установками.

Новий Haval H10 презентують за тиждень на автошоу в Пекіні, а невдовзі після цього почнеться його виробництво. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Позашляховик Haval H10 вирізняється класичним кутастим дизайном і має двооб'ємний силует із високим капотом та вертикальними задніми стійками. У нього масивні бампери та крупні "двоповерхові" фари.

Авто отримає плагін-гібридні установки Фото: Haval

Найбільший позашляховик від Great Wall запропонують у двох варіантах — стандартному завдовжки 5138 мм та подовженому (5299 мм). Ширина (2050 мм), висота (1970 мм) та колісна база (3000 мм) у всіх версій Haval H10 однакові.

Салон Haval H10 ще не розкрили, проте відомо, що короткий позашляховик буде п'ятимісним, а довгий — шестимісним. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху та керовані задні колеса, які дозволять їздити боком.

Стандартна коротка версія Haval H10 Фото: Haval

Новий Haval H10 2026 запропонують у повнопривідних плагін-гібридних модифікаціях із двома електромоторами. Базовий варіант отримає 1,5-літровий 167-сильний турбодвигун, а дорожчий — 2,0-літровий 238-сильний. Батарея ємністю 42,8 кВт∙год дозволить долати 176-180 км на електротязі, а 800-вольтна архітектура забезпечить швидку зарядку.

