Капсула времени из 2000-х: обнаружен культовый 23-летний Corvette в новом состоянии (фото)

В США нашли идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 2003 года. Спорткар в лимитированной юбилейной версии оснащен 350-сильным V8.

Кабриолет Chevrolet Corvette C5 мало эксплуатировался, поэтому за 23 года проехал всего 25,9 тыс. км. Об автомобиле рассказали на сайте Cars and Bids.

Chevrolet Corvette 50th Anniversary посвященный юбилею модели Фото: Cars and Bids

Кузов и кожаный салон Chevrolet Corvette в хорошем состоянии. Капсула времени недавно прошла техобслуживание с заменой масла, фильтров и аккумулятора.

Спорткар хранили, поскольку он относится к редкой версии Chevrolet Corvette 50th Anniversary, посвященной 50-летнему юбилею модели. Автомобиль отличается особыми окраской, отделкой и колесными дисками.

Салон Chevrolet Corvette в отличном состоянии Фото: Cars and Bids

К тому же, комплектация Chevrolet Corvette 50th Anniversary расширена. Спорткар получил двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, проекцию на лобовое стекло, акустику Bose, адаптивные амортизаторы, электроприводы сидений и рулевой колонки.

Под капотом установлен 350-сильный V8 Фото: Cars and Bids

Кабриолет Chevrolet Corvette оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.

Между прочим, в Украине продается кабриолет Chevrolet Corvette 1971 года в новом состоянии.

