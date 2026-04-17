Капсула времени из 2000-х: обнаружен культовый 23-летний Corvette в новом состоянии (фото)
В США нашли идеально сохранившийся Chevrolet Corvette 2003 года. Спорткар в лимитированной юбилейной версии оснащен 350-сильным V8.
Кабриолет Chevrolet Corvette C5 мало эксплуатировался, поэтому за 23 года проехал всего 25,9 тыс. км. Об автомобиле рассказали на сайте Cars and Bids.
Кузов и кожаный салон Chevrolet Corvette в хорошем состоянии. Капсула времени недавно прошла техобслуживание с заменой масла, фильтров и аккумулятора.Важно
Спорткар хранили, поскольку он относится к редкой версии Chevrolet Corvette 50th Anniversary, посвященной 50-летнему юбилею модели. Автомобиль отличается особыми окраской, отделкой и колесными дисками.
К тому же, комплектация Chevrolet Corvette 50th Anniversary расширена. Спорткар получил двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, проекцию на лобовое стекло, акустику Bose, адаптивные амортизаторы, электроприводы сидений и рулевой колонки.
Кабриолет Chevrolet Corvette оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 275 км/ч.
