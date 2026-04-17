Капсула часу з 2000-х: виявлено культовий 23-річний Corvette у новому стані (фото)
У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Corvette 2003 року. Спорткар у лімітованій ювілейній версії оснащений 350-сильним V8.
Кабріолет Chevrolet Corvette C5 мало експлуатувався, тому за 23 роки проїхав усього 25,9 тис. км. Про автомобіль розповіли на сайті Cars and Bids.
Кузов і шкіряний салон Chevrolet Corvette у гарному стані. Капсула часу нещодавно пройшла техобслуговування із заміною мастила, фільтрів та акумулятора.Важливо
Спорткар зберігали, оскільки він належить до рідкісної версії Chevrolet Corvette 50th Anniversary, присвяченої 50-річному ювілею моделі. Автомобіль вирізняється особливими забарвленням, оздобленням та колісними дисками.
До того ж, комплектація Chevrolet Corvette 50th Anniversary розширена. Спорткар отримав двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, проєкцію на лобове скло, акустику Bose, адаптивні амортизатори, електроприводи сидінь та кермової колонки.
Кабріолет Chevrolet Corvette оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.
Між іншим, в Україні продається кабріолет Chevrolet Corvette 1971 року в новому стані.
Також Фокус розповідав про капсулу часу Mercedes W123 1985 року.