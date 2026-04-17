Капсула часу з 2000-х: виявлено культовий 23-річний Corvette у новому стані (фото)

У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Corvette 2003 року. Спорткар у лімітованій ювілейній версії оснащений 350-сильним V8.

Кабріолет Chevrolet Corvette C5 мало експлуатувався, тому за 23 роки проїхав усього 25,9 тис. км. Про автомобіль розповіли на сайті Cars and Bids.

Chevrolet Corvette 50th Anniversary присвячений ювілею моделі Фото: Cars and Bids

Кузов і шкіряний салон Chevrolet Corvette у гарному стані. Капсула часу нещодавно пройшла техобслуговування із заміною мастила, фільтрів та акумулятора.

Важливо

Спорткар зберігали, оскільки він належить до рідкісної версії Chevrolet Corvette 50th Anniversary, присвяченої 50-річному ювілею моделі. Автомобіль вирізняється особливими забарвленням, оздобленням та колісними дисками.

Салон Chevrolet Corvette в чудовому стані Фото: Cars and Bids

До того ж, комплектація Chevrolet Corvette 50th Anniversary розширена. Спорткар отримав двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, проєкцію на лобове скло, акустику Bose, адаптивні амортизатори, електроприводи сидінь та кермової колонки.

Відео дня

Під капотом встановлено 350-сильний V8 Фото: Cars and Bids

Кабріолет Chevrolet Corvette оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с. та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 275 км/год.

Між іншим, в Україні продається кабріолет Chevrolet Corvette 1971 року в новому стані.

