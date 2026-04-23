Эксперты подсчитали, сколько электромобилей и гибридов зарегистрировано в Украине

Парк электрифицированных авто в Украине превысил 400 тыс. единиц. Электромобилей эксплуатируется значительно больше, чем гибридов.

По состоянию на начало апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 402 тыс. электрифицированных автомобилей, то есть гибридов и электрокаров. Такую статистику публикует информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

За прошлый год на учет поставили рекордные 144 тысячи электрифицированных авто, а в первом квартале 2026 года — 14 тыс. За март нынешнего года автопарк пополнили более 2000 электромобилей и 3300 гибридов.

Примечательно, что электрокаров в Украине больше — примерно 250 тысяч тогда, как гибридов — более 150 тыс. единиц.

Среди гибридов с большим отрывом лидируют модели Toyota 55,6 тыс. Далее следуют Ford (11,4 тыс.) и Lexus (10,7 тыс.). В сегменте электромобилей на первом месте Tesla — 52 тыс. автомобилей.

Больше всего гибридов и электрокаров зарегистрировано в Киеве, причем на столицу приходится треть всего автопарка гибридных авто. В тройку регионов-лидеров также вошли Днепропетровская и Одесская области.

