Експерти підрахували, скільки електромобілів і гібридів зареєстровано в Україні

Парк електрифікованих авто в Україні перевищив 400 тис. одиниць. Електромобілів експлуатується значно більше, ніж гібридів.

Станом на початок квітня 2026 року в Україні зареєстровано 402 тис. електрифікованих автомобілів, тобто гібридів та електрокарів. Таку статистику публікує інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

За минулий рік на облік поставили рекордні 144 тисячі електрифікованих авто, а в першому кварталі 2026 року – 14 тис. За березень нинішнього року автопарк поповнили понад 2000 електромобілів та 3300 гібридів.

Примітно, що електрокарів в Україні більше — приблизно 250 тисяч тоді, як гібридів — понад 150 тис. одиниць.

Серед гібридів із великим відривом лідирують моделі Toyota 55,6 тис. Далі йдуть Ford (11,4 тис.) та Lexus (10,7 тис.). У сегменті електромобілів на першому місці Tesla – 52 тис. автомобілів.

Найбільше гібридів та електрокарів зареєстровано в Києві, причому на столицю припадає третина всього автопарку гібридних авто. До трійки регіонів-лідерів також увійшли Дніпропетровська та Одеська області.

