Кроссоверы — в лидерах: какие авто чаще всего покупают украинцы в 2026 году (фото)
Украинцы впервые поставили на учет в 2026 году более 65 тысяч автомобилей. Значительная часть из них — новые и подержанные кроссоверы.
За первый квартал нынешнего года на украинском рынке зарегистрировано 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. подержанных автомобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В сегменте новых автомобилей в топ 5 — только модели повышенной проходимости. Лидеры остались неизменными — это кроссоверы Toyota RAV4 и Renault Duster. В отличие от предыдущего квартала, электрокаров в пятерке лучших нет
Топ 5 самых популярных новых автомобилей в Украине за первый квартал 2026 года:
- Toyota RAV-4 — 1159 проданных автомобилей.
- Renault Duster — 1150 ед.
- Hyundai Tucson — 636 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 603 ед.
- Skoda Kodiaq — 429 ед.
Среди подержанных авто по-прежнему лидирует хэтчбек Volkswagen Golf, однако тренд меняется и в топ 5 лидеров также уже преобладают кроссоверы.
Самые популярные авто с пробегом в Украине в 2026 году:
- Volkswagen Golf — 2448 зарегистрированных авто.
- Volkswagen Tiguan — 2010 ед.
- Audi Q5 — 1886 ед.
- Skoda Octavia — 1726 ед.
- Nissan Rogue — 1716 ед.
