Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Кроссоверы — в лидерах: какие авто чаще всего покупают украинцы в 2026 году (фото)

продажи авто
Украинцы все чаще выбирают кроссоверы все чаще

Украинцы впервые поставили на учет в 2026 году более 65 тысяч автомобилей. Значительная часть из них — новые и подержанные кроссоверы.

За первый квартал нынешнего года на украинском рынке зарегистрировано 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. подержанных автомобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Опрос

Из-за боевых действий в Иране резко возросла стоимость горючего. Как автомобилисты пройдут трудный период?

Опрос открыт до

В сегменте новых автомобилей в топ 5 — только модели повышенной проходимости. Лидеры остались неизменными — это кроссоверы Toyota RAV4 и Renault Duster. В отличие от предыдущего квартала, электрокаров в пятерке лучших нет

Toyota RAV4
Toyota RAV4 — самое популярное новое авто в Украине
Фото: Toyota

Топ 5 самых популярных новых автомобилей в Украине за первый квартал 2026 года:

  1. Toyota RAV-4 — 1159 проданных автомобилей.
  2. Renault Duster — 1150 ед.
  3. Hyundai Tucson — 636 ед.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 603 ед.
  5. Skoda Kodiaq — 429 ед.
Важно
Среди подержанных авто по-прежнему лидирует хэтчбек Volkswagen Golf, однако тренд меняется и в топ 5 лидеров также уже преобладают кроссоверы.

Фольксваген Гольф
Volkswagen Golf лидирует в подержанном сегменте
Фото: Volkswagen

Самые популярные авто с пробегом в Украине в 2026 году:

  1. Volkswagen Golf — 2448 зарегистрированных авто.
  2. Volkswagen Tiguan — 2010 ед.
  3. Audi Q5 — 1886 ед.
  4. Skoda Octavia — 1726 ед.
  5. Nissan Rogue — 1716 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину возвращается спрос на авто из Китая, причем покупают не только электрокары.

Відео дня

Также мы писали, что на наш рынок вышел недорогой кроссовер MG с расходом 5,5 л на 100 км.