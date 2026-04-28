Кроссоверы — в лидерах: какие авто чаще всего покупают украинцы в 2026 году (фото)

Украинцы впервые поставили на учет в 2026 году более 65 тысяч автомобилей. Значительная часть из них — новые и подержанные кроссоверы.

За первый квартал нынешнего года на украинском рынке зарегистрировано 15,4 тыс. новых и 50,1 тыс. подержанных автомобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В сегменте новых автомобилей в топ 5 — только модели повышенной проходимости. Лидеры остались неизменными — это кроссоверы Toyota RAV4 и Renault Duster. В отличие от предыдущего квартала, электрокаров в пятерке лучших нет

Toyota RAV4 — самое популярное новое авто в Украине

Топ 5 самых популярных новых автомобилей в Украине за первый квартал 2026 года:

Toyota RAV-4 — 1159 проданных автомобилей. Renault Duster — 1150 ед. Hyundai Tucson — 636 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 603 ед. Skoda Kodiaq — 429 ед.

Не электромобили: какие авто из США чаще всего покупают украинцы в 2026 году (фото)

Среди подержанных авто по-прежнему лидирует хэтчбек Volkswagen Golf, однако тренд меняется и в топ 5 лидеров также уже преобладают кроссоверы.

Volkswagen Golf лидирует в подержанном сегменте

Самые популярные авто с пробегом в Украине в 2026 году:

Volkswagen Golf — 2448 зарегистрированных авто. Volkswagen Tiguan — 2010 ед. Audi Q5 — 1886 ед. Skoda Octavia — 1726 ед. Nissan Rogue — 1716 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину возвращается спрос на авто из Китая, причем покупают не только электрокары.

Также мы писали, что на наш рынок вышел недорогой кроссовер MG с расходом 5,5 л на 100 км.