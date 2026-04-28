Кросовери — в лідерах: які авто найчастіше купують українці в 2026 році (фото)
Українці вперше поставили на облік у 2026 році понад 65 тисяч автомобілів. Значна частина із них — нові та вживані кросовери.
За перший квартал нинішнього року на українському ринку зареєстровано 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних автомобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
У сегменті нових автомобілів у топ 5 — лише моделі підвищеної прохідності. Лідери залишилися незмінними — це кросовери Toyota RAV4 та Renault Duster. На відміну від попереднього кварталу, електрокарів у п'ятірці кращих немає
Топ 5 найпопулярніших нових автомобілів в Україні за перший квартал 2026 року:
- Toyota RAV-4 — 1159 проданих автомобілів.
- Renault Duster — 1150 од.
- Hyundai Tucson — 636 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 603 од.
- Skoda Kodiaq — 429 од.
Серед вживаних авто, як і раніше, лідирує хетчбек Volkswagen Golf, проте тренд змінюється і в топ 5 лідерів також уже переважають кросовери.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні у 2026 році:
- Volkswagen Golf — 2448 зареєстрованих авто.
- Volkswagen Tiguan — 2010 од.
- Audi Q5 — 1886 од.
- Skoda Octavia — 1726 од.
- Nissan Rogue — 1716 од.
