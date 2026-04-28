Кросовери — в лідерах: які авто найчастіше купують українці в 2026 році (фото)

Українці вперше поставили на облік у 2026 році понад 65 тисяч автомобілів. Значна частина із них — нові та вживані кросовери.

За перший квартал нинішнього року на українському ринку зареєстровано 15,4 тис. нових та 50,1 тис. вживаних автомобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

У сегменті нових автомобілів у топ 5 — лише моделі підвищеної прохідності. Лідери залишилися незмінними — це кросовери Toyota RAV4 та Renault Duster. На відміну від попереднього кварталу, електрокарів у п'ятірці кращих немає

Toyota RAV4 — найпопулярніше нове авто в Україні Фото: Toyota

Топ 5 найпопулярніших нових автомобілів в Україні за перший квартал 2026 року:

Toyota RAV-4 — 1159 проданих автомобілів. Renault Duster — 1150 од. Hyundai Tucson — 636 од. Toyota Land Cruiser Prado — 603 од. Skoda Kodiaq — 429 од.

Серед вживаних авто, як і раніше, лідирує хетчбек Volkswagen Golf, проте тренд змінюється і в топ 5 лідерів також уже переважають кросовери.

Volkswagen Golf лідирує у вживаному сегменті Фото: Volkswagen

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні у 2026 році:

Volkswagen Golf — 2448 зареєстрованих авто. Volkswagen Tiguan — 2010 од. Audi Q5 — 1886 од. Skoda Octavia — 1726 од. Nissan Rogue — 1716 од.

