Заброшенные раритеты: коллекция ретроавто хранится в старом сарае (видео)

В США обнаружили заброшенную коллекцию старинных автомобилей. Раритетные спорткары не один год стоят в сарае.

Заброшенные ретроавто хранятся в штате Мичиган. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

В коллекции собрано с десяток американских спортивных авто 60-х и 70-х годов. Все они являются моделями концерна Chrysler. Большинство машин не только покрыты слоем грязи, но и нуждаются в реставрации. Часть из них разобраны.

Додж Супер Би Фото: скриншот / YouTube

Самыми ценными автомобилями в коллекции являются Plymouth GTX 1968 года с 7,2-литровым 375-сильным V8 и Dodge Super Bee 1969 года с редким двухцветным окрасом и 6,3-литровым двигателем мощностью 335 л. с.

Plymouth Road Runner 1969 года превращен в гоночное авто — получил каркас безопасности, большой воздухозаборник на капоте и более мощный мотор.

Додж Челленджер Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, в коллекции есть несколько купе Dodge Challenger и Plymouth Barracuda 1972-1974 годов. Также идентифицированы два редких кабриолета Dodge Coronet 500 (выпущено 2929 таких авто) и купе Plymouth Sport Satellite конца 60-х годов.

