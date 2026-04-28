Занедбані раритети: колекція ретроавто зберігається у старому сараї (відео)

У США виявили занедбану колекцію старовинних автомобілів. Раритетні спорткари не один рік стоять у сараї.

Покинуті ретроавто зберігаються у штаті Мічиган. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

У колекції зібрано з десяток американських спортивних авто 60-х та 70-х років. Усі вони є моделями концерну Chrysler. Більшість машин не лише покриті шаром бруду, а й потребують реставрації. Частина із них розібрані.

Dodge Super Bee

Найціннішими автомобілями в колекції є Plymouth GTX 1968 року з 7,2-літровим 375-сильним V8 та Dodge Super Bee 1969 року з рідкісним двоколірним забарвленням та 6,3-літровим двигуном потужністю 335 к. с.

Важливо

Plymouth Road Runner 1969 року перетворений на гоночне авто – отримав каркас безпеки, великий повітрозабірник на капоті та потужніший мотор.

Відео дня

Dodge Challenger

Крім того, у колекції є кілька купе Dodge Challenger та Plymouth Barracuda 1972-1974 років. Також ідентифіковано два рідкісних кабріолети Dodge Coronet 500 (випущено 2929 таких авто) і купе Plymouth Sport Satellite кінця 60-х років.

