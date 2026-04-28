Новый флагманский седан Hyundai рассекречен до презентации (фото)

Обнародованы первые официальные фото Hyundai Grandeur 2026. Большой седан отличается футуристическим дизайном и современным интерьером.

Флагманский седан Hyundai Grandeur седьмого поколения прошел плановую модернизацию и вскоре дебютирует в Южной Корее. Его презентацию посвятят 40-летию модели, сообщает сайт Motor1.

Новый Hyundai Grandeur 2026 сохраняет футуристический дизайн с тоненькой светодиодной оптикой. Обновленная модель узнается по более широкой радиаторной решетке и иным бамперам. Длина выросла до 5050 мм.

Салон Hyundai Grandeur 2026 претерпел более существенные изменения, ведь установили новые руль и переднюю панель. Цифровой щиток приборов расположили выше, а центральный тачскрин увеличили до 17 дюймов в диагонали. Кроме того, отказались от сенсорного блока климата и заменили центральную консоль.

Характеристики Hyundai Grandeur пока держатся в секрете. Дорестайлинговая модель комплектуется бензиновыми двигателями объемом 2,5 л (194 л. с.) и 3,5 л (300 л. с.), а также 230-сильной гибридной установкой и 3,5-литровым V6 на 240 сил с заводским ГБО. Седан комплектуют 6-ступенчатым или 8-ступенчатым автоматом.

