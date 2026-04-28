Новий флагманський седан Hyundai розсекречено до презентації (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото Hyundai Grandeur 2026. Великий седан вирізняється футуристичним дизайном та сучасним інтер'єром.

Флагманський седан Hyundai Grandeur сьомого покоління пройшов планову модернізацію і невдовзі дебютує у Південній Кореї. Його презентацію присвятять 40-річчю моделі, повідомляє сайт Motor1.

Салон Hyundai Grandeur кардинально змінився

Новий Hyundai Grandeur 2026 зберігає футуристичний дизайн із тоненькою світлодіодною оптикою. Оновлена модель пізнається за ширшою радіаторною решіткою та інакшими бамперами. Довжина зросла до 5050 мм.

Салон Hyundai Grandeur 2026 зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо та передню панель. Цифровий щиток приладів розташували вище, а центральний тачскрін збільшили до 17 дюймів у діагоналі. Крім того, відмовилися від сенсорного блоку клімату та замінили центральну консоль.

Седан випускатимуть у бензинових та гібридних версіях, а також із ГБО

Характеристики Hyundai Grandeur поки тримають у секреті. Дорестайлінгова модель комплектується бензиновими двигунами об'ємом 2,5 л (194 к. с.) і 3,5 л (300 к. с.), а також 230-сильною гібридною установкою та 3,5-літровим V6 на 240 сил із заводським ГБО. Седан комплектують 6-ступінчастим або 8-ступінчастим автоматом.

