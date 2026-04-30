"Немцы" и "японцы": какие кроссоверы с пробегом выбирают украинцы в 2026 году (фото)
В Украине резко растет спрос на подержанные кроссоверы. Самой популярной является продукция концерна Volkswagen.
За первый квартал 2026 года в Украине поставили на учет 50,1 тыс. авто с пробегом и большинство из них были кроссоверами. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Доля кроссоверов и внедорожников в сегменте подержанных авто выросла и достигла 53%. Средний их возраст составляет 8 лет.
Большая часть кроссоверов с пробегом (62%) оснащены бензиновыми двигателями, а дизельные авто составляют 21% от общего количества. Доля гибридов составляет 8%, а вот подержанные электрокроссоверы пользуются все меньшим спросом в 2026 году — их всего 7%. Меньше всего зарегистрировали авто с ГБО — 3%.Важно
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине — модели концерна Volkswagen. Лидирует VW Tiguan, а второе место занимает Audi Q5. В топ 10 попали как массовые, так и премиальные модели преимущественно немецких и японских брендов и нет ни одного электрокара.
Самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине в 2026 году:
- Volkswagen Tiguan — 2010 зарегистрированных авто
- Audi Q5 — 1886 ед.
- Nissan Rogue — 1716 ед.
- Ford Escape — 1090 ед.
- Nissan Qashqai — 1027 ед.
- Mazda CX5 — 949 ед.
- BMW X3 — 829 ед.
- Audi Q7 — 752 ед.
- BMW X5 — 744 ед.
- Hyundai Tucson — 653 ед.
