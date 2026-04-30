"Немцы" и "японцы": какие кроссоверы с пробегом выбирают украинцы в 2026 году (фото)

В Украине резко растет спрос на подержанные кроссоверы. Самой популярной является продукция концерна Volkswagen.

За первый квартал 2026 года в Украине поставили на учет 50,1 тыс. авто с пробегом и большинство из них были кроссоверами. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля кроссоверов и внедорожников в сегменте подержанных авто выросла и достигла 53%. Средний их возраст составляет 8 лет.

Audi Q5 пользуется немалым спросом Фото: Audi

Большая часть кроссоверов с пробегом (62%) оснащены бензиновыми двигателями, а дизельные авто составляют 21% от общего количества. Доля гибридов составляет 8%, а вот подержанные электрокроссоверы пользуются все меньшим спросом в 2026 году — их всего 7%. Меньше всего зарегистрировали авто с ГБО — 3%.

Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине — модели концерна Volkswagen. Лидирует VW Tiguan, а второе место занимает Audi Q5. В топ 10 попали как массовые, так и премиальные модели преимущественно немецких и японских брендов и нет ни одного электрокара.

Самые популярные кроссоверы с пробегом в Украине в 2026 году:

Volkswagen Tiguan — 2010 зарегистрированных авто Audi Q5 — 1886 ед. Nissan Rogue — 1716 ед. Ford Escape — 1090 ед. Nissan Qashqai — 1027 ед. Mazda CX5 — 949 ед. BMW X3 — 829 ед. Audi Q7 — 752 ед. BMW X5 — 744 ед. Hyundai Tucson — 653 ед.

Кстати, на украинский рынок выходит новый Jeep Compass 2026 с расходом 5,6 л на 100 км.

