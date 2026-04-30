"Німці" та "японці": які кросовери з пробігом обирають українці у 2026 році (фото)

В Україні різко зростає попит на вживані кросовери. Найпопулярнішою є продукція концерну Volkswagen.

За перший квартал 2026 року в Україні поставили на облік 50,1 тис. авто з пробігом і більшість із них були кросоверами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка кросоверів та позашляховиків у сегменті вживаних авто зросла і сягнула 53%. Середній їх вік становить 8 років.

Audi Q5 користується чималим попитом Фото: Audi

Більша частина кросоверів із пробігом (62%) оснащені бензиновими двигунами, а дизельні авто становлять 21% від загальної кількості. Частка гібридів становить 8%, а от вживані електрокросовери мають все менший попит у 2026 році — їх лише 7%. Найменше зареєстрували авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніші вживані кросовери в Україні — моделі концерну Volkswagen. Лідирує VW Tiguan, а друге місце посідає Audi Q5. У топ 10 потрапили як масові, так і преміальні моделі переважно німецьких та японських брендів і немає жодного електрокара.

Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні у 2026 році:

Volkswagen Tiguan — 2010 зареєстрованих авто Audi Q5 — 1886 од. Nissan Rogue — 1716 од. Ford Escape — 1090 од. Nissan Qashqai — 1027 од. Mazda CX5 — 949 од. BMW X3 — 829 од. Audi Q7 — 752 од. BMW X5 — 744 од. Hyundai Tucson — 653 од.

До речі, на український ринок виходить новий Jeep Compass 2026 із витратою 5,6 л на 100 км.

