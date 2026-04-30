Эксклюзив за $6 миллионов: на продажу выставили уникальный Ferrari звезды "Формулы-1" (фото)

В Нидерландах выставили на закрытый аукцион особый суперкар Ferrari LaFerrari 2014 года. Авто изготовили по заказу пилота "Формулы-1" Фелипе Массы.

Ориентировочная цена Ferrari LaFerrari составляет 5,5-6 миллионов долларов. Об эксклюзивном суперкаре рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Гонщик оставил свой автограф в салоне Фото: RM Sotheby's

Бразилец Фелипе Масса выступал в "Формуле-1" за Ferrari на протяжении восьми сезонов, а в 2008 году стал вице-чемпионом мира. Неудивительно, что для него создали суперкар в уникальной спецификации.

Важно

Ferrari LaFerrari отличается черной окраской с красным декором, а его салон отделан карбоном и алькантарой. Установлены нестандартные колесные диски от Ferrari FXX-K. Кроме того, авто получило особый руль, бразильские флаги и памятные таблички с посвящением гонщику, а комплектация включает видеорегистратор.

Відео дня

Суперкар способен развить 350 км/ч Фото: RM Sotheby's

Сейчас у Ferrari LaFerrari второй владелец, а пробег авто составляет всего 4000 км. Фелипе Масса при продаже суперкара в 2021 году оставил свой автограф на передней панели.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari LaFerrari — лимитированная флагманская модель, выпущенная тиражом в 499 экземпляров. Гибрид оснащен 6,2-литровым бензиновым V12 и электромотором, а суммарная мощность составляет 963 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить более 350 км/ч.

