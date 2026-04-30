Ексклюзив за $6 мільйонів: на продаж виставили унікальний Ferrari зірки "Формули-1" (фото)

У Нідерландах виставили на закритий аукціон особливий суперкар Ferrari LaFerrari 2014 року. Авто виготовили на замовлення пілота "Формули-1" Феліпе Масси.

Орієнтовна ціна Ferrari LaFerrari становить 5,5-6 мільйонів доларів. Про ексклюзивний суперкар розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Гонщик залишив свій автограф у салоні Фото: RM Sotheby's

Бразилець Феліпе Масса виступав у "Формулі-1" за Ferrari упродовж восьми сезонів, а в 2008 році став віцечемпіоном світу. Не дивно, що для нього створили суперкар в унікальній специфікації.

Ferrari LaFerrari вирізняється чорним забарвленням із червоним декором, а його салон оздоблений карбоном та алькантарою. Встановлені нестандартні колісні диски від Ferrari FXX-K. Крім того, авто отримало особливе кермо, бразильські прапори і пам'ятні таблички з присвятою гонщику, а комплектація включає відеореєстратор.

Суперкар здатен розвинути 350 км/год Фото: RM Sotheby's

Наразі у Ferrari LaFerrari другий власник, а пробіг авто становить лише 4000 км. Феліпе Масса під час продажу суперкара в 2021 році залишив свій автограф на передній панелі.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari LaFerrari — лімітована флагманська модель, випущена накладом у 499 екземплярів. Гібрид оснащений 6,2-літровим бензиновим V12 та електромотором, а сумарна потужність становить 963 к. с. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути понад 350 км/год.

